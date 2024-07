Newsblog zum Krieg in der Ukraine Orbán: Trump hat "fundierte Pläne" für Frieden Von afp , dpa , lim , jha , cc , sic Aktualisiert am 16.07.2024 - 12:22 Uhr Lesedauer: 8 Min. Treffen in Washington (Archivbild): Trump (l.) gilt wie Orbán als offen für Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. (Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Ein Ukrainer ist bei seiner Flucht aus dem Land erschossen worden. Laut Merz ändert sich die Lage in Deutschland durch die US-Waffen-Stationierung "fundamental". Alle Informationen im Newsblog.

Notabschaltung bei Stromversorgung in sieben ukrainischen Regionen

12.17 Uhr: Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenergo hat mitten in einer Hitzewelle mit Rekordtemperaturen und nach Ausfällen von Energieanlagen mit der Notabschaltung in sieben Regionen begonnen. Betroffen seien Charkiw, Sumy, Poltawa, Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk und Kirowohrad, teilt das Unternehmen auf Telegram mit. In der Nacht sei es in einer Energieanlage zu einem Ausfall gekommen. Das Energiedefizit im System sei gestiegen. Seit dem Frühjahr haben die russischen Streitkräfte ihre Raketen- und Drohnenangriffe auf den Energiesektor in der Ukraine verstärkt. In vielen Regionen führte das zu Stromausfällen, die Ukraine musste in großem Umfang Strom aus der Europäischen Union importieren.

Orbán: Trump wäre sofort bereit für Friedensvermittlung

11.52 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist im Fall eines Wahlsiegs laut Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán unmittelbar zu Friedensvermittlungen zwischen Russland und der Ukraine bereit. Das teilte Orbán nach seinem Treffen mit Trump vergangene Woche in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs mit, der am Dienstag bekannt wurde.

Trump würde mit seinen Bemühungen nicht warten bis zu seiner Amtseinführung als neuer US-Präsident im Januar, sondern sofort nach der Wahl im November damit beginnen, schreibt Orbán in dem Brief, der auch an EU-Ratspräsident Charles Michel adressiert ist. "Er (Trump) hat detaillierte und fundierte Pläne dafür", schreibt Orbán, der derzeit die rotierende Ratspräsidentschaft der Europäischen Union innehat. Mehr zu Orbáns Treffen mit Trump lesen Sie hier.

Der umstrittene ungarische Ministerpräsident hatte kurz nach Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli bereits den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und auch Chinas Präsident Xi Jinping getroffen. Mit seinem Besuch bei Putin und Xi löste Orbán in der EU Empörung aus. Die EU betonte, dass Orbán dafür kein Mandat des Staatenbundes hatte. Die EU-Kommission zog aus den Alleingängen Konsequenzen und will informellen Treffen der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft boykottieren und keine Kommissare dazu entsenden.

Ukrainische Drohne trifft Fabrik im westrussischen Kursk

10.28 Uhr: Bei den nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffen ist in einer Fabrik im westrussischen Gebiet Kursk ein Feuer ausgebrochen. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilt Gebietsgouverneur Alexej Smirnow auf seinem Telegramkanal mit. Die Feuerwehr sei mit der Brandbekämpfung in den Fabrikhallen beschäftigt. Einem Medienbericht zufolge gibt es hingegen einen Verletzten. Demnach hat sich der Brand der Fabrik für Niederspannungsanlagen auf etwa 400 Quadratmeter ausgebreitet.

Einen weiteren Verletzten in der Region Kursk gab es bei einem Kopter-Angriff auf die grenznahe Siedlung Tjotkino. Auch aus den Regionen Belgorod, Rostow und Woronesch wurden Drohnenattacken gemeldet. In Woronesch soll sich ein Mann bei der Explosion einer Drohne Splitterverletzungen durch zu Bruch gegangene Fensterscheiben zugezogen haben. In Belgorod gibt es drei Verletzte. Teilweise fällt die Stromversorgung aus.

Russland: 13 ukrainische Drohnen in der Nacht abgefangen