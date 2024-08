Doch nun bekamen beide die Chance, diese Differenzen persönlich miteinander zu besprechen. Modi reiste am Freitag in die Ukraine, auch Selenskyj umarmte er zur Begrüßung. Indiens Premier bot bei einem Besuch am Freitag in Kiew an, als "Freund" zu fungieren, um zum Frieden beizutragen. In gemeinsamen Erklärungen vor Reportern forderte Modi am Freitag einen Dialog zwischen Russland und der Ukraine zum frühestmöglichen Zeitpunkt. "Der Weg zu einer Lösung kann nur durch Dialog und Diplomatie gefunden werden. Und wir sollten uns in diese Richtung bewegen, ohne Zeit zu verlieren." Doch ob das überhaupt realistisch ist, bleibt unklar.