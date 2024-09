Zunächst meldet Russland zahlreiche Angriffe ukrainischer Drohnen, dann kommen auch aus Kiew Nachrichten neuerlicher Attacken der Kreml-Truppen. Alle Informationen im Newsblog.

Russland will weitere Dörfer im Donbass erobert haben

11.34 Uhr: Russland meldet einen weiteren Vormarsch seiner Invasionstruppen in der Ostukraine. Die Streitkräfte hätten dort vier weitere Dörfer eingenommen, berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Armee erhöhe das Tempo ihrer Offensive und habe in einem Zeitraum von acht Tagen im August und September fast 1.000 Quadratkilometer erobert, zitiert die Agentur Interfax den Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu. Die Ukraine verliere bis zu 2.000 Soldaten pro Tag.

Auch der Einmarsch ukrainischer Streitkräfte in die russische Grenzregion Kursk Anfang August habe die russische Offensive nicht aufhalten können, so der ehemalige Verteidigungsminister. Die russische Armee hat in den vergangenen Wochen mehrere Ortschaften in der Ostukraine erobert und rückt vor allem in Richtung der Kleinstadt Pokrowsk in der Region Donezk vor, die für die Ukraine ein strategisch wichtiges Logistikzentrum ist. Mehr zur Lage in Pokrowsk lesen Sie hier.

Russisches Großmanöver "Ozean-2024" gestartet

9.22 Uhr: Russlands Kriegsmarine hat mit ihren verschiedenen Flottenverbänden das strategische Manöver "Ozean-2024" begonnen. Bis 16. September sind bei den Übungen mehr als 400 Kriegsschiffe, darunter auch U-Boote, und mehr als 90.000 Angehörige verschiedener Flottenverbände im Einsatz, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Übungen werden im Arktischen Ozean, in der Ostsee, im Kaspischen Meer sowie im Mittelmeer, wo Russland in der syrischen Hafenstadt Tartus eine Basis hat, stattfinden.

Geübt werde der Einsatz von Hochpräzisionswaffen und Kriegstechnik bei der Zerstörung wichtiger strategischer Ziele und feindlicher Stellungen sowie das Zusammenspiel mit Truppenverbänden verbündeter Staaten. Die "Ozean"-Manöver haben eine lange Tradition und gelten gleichzeitig als Machdemonstration gegenüber dem Westen. Sie waren schon zu Sowjetzeiten die größten Übungen zur Überprüfung der Kampfbereitschaft der Kriegsflotte.

Angriff auf Moskau: Mehrere Brände und eine Tote

Gouverneur: Kind bei ukrainischem Drohnenangriff auf Moskau getötet

4.41 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau sind nach Angaben des Gouverneurs der Region ein Kind getötet und ein weiterer Zivilist verletzt worden. Dies teilt der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, über Telegram mit. Weitere Details sind zunächst nicht bekannt.

In der Nacht zu Dienstag wurden in Russland nach örtlichen Angaben insgesamt mehr als 70 ukrainische Drohnen abgeschossen. In der an die Ukraine grenzenden Region Brjansk seien 59 feindliche Drohnen "abgefangen und zerstört" worden, erklärte Regionalgouverneur Alexander Bogomas auf Telegram. Bei den Angriffen habe es "weder Verletzte noch Sachschäden" gegeben.

Bürgermeister: Feuer in Moskauer Wohnhaus

4.31 Uhr: Bei der Abwehr ukrainischer Drohnenangriffe ist nach Angaben der Moskauer Stadtverwaltung ein Feuer in einem Wohnhaus im Stadtteil Ramenskoje ausgebrochen. Die Flammen hätten sich im 11. und 12. Stock des Gebäudes ausgebreitet, teilt Bürgermeister Sergej Sobjanin über die Nachrichten-App Telegram mit. Rettungskräfte seien vor Ort.

Ukraine: Erneuter Drohnenangriff auf Kiew

3.20 Uhr: Die ukrainischen Luftabwehreinheiten haben einen russischen Drohnenangriff auf Kiew abgewehrt, teilt die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Tass: Drohnentrümmer fallen auf Brennstoffkomplex in Tula

3.17 Uhr: Wrackteile einer von der russischen Luftabwehr über der Region Tula abgeschossenen Drohne sind nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass auf ein Treibstoff- und Energiewerk gestürzt. "Es gab keine Verletzten", zitiert Tass die Behörden in Tula. Der technologische Prozess und die Versorgung der Verbraucher mit Ressourcen seien nicht unterbrochen. Die Situation sei unter Kontrolle.

Russland: Drohnen über Domodedowo-Bezirk abgeschossen

3.12 Uhr: Nach dem Abschuss zweier ukrainischer Drohnen über dem Domodedowo-Bezirk bei Moskau sind nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin Einsatzkräfte zur Absturzstelle ausgerückt. Zu möglichen Schäden oder Opfern macht Sobjanin zunächst keine Angaben. Im Bezirk Domodedowo, rund 50 Kilometer südlich des Kremls, befindet sich einer der größten Flughäfen Moskaus.

Russlands Luftverteidigung zerstört Drohne auf dem Weg nach Moskau