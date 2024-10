Ukraine fahndet auf Konzert und in Einkaufszentrum nach Wehrpflichtigen

Bericht: Iran schickt zwei Satelliten nach Russland

Russland hatte im Februar und im Jahr 2022 iranische Satelliten in die Umlaufbahn geschickt. US-Vertreter hatten damals ihre Besorgnis über die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran im Weltraum zum Ausdruck gebracht. Denn sie befürchteten, der Satellit werde nicht nur Russland in der Ukraine helfen, sondern auch dem Iran bei der Überwachung potenzieller militärischer Ziele in Israel und im Nahen Osten.

Ukraine und Russland melden Abwehr dutzender Drohnenangriffe

Russland: Ein Todesopfer bei ukrainischem Drohnenangriff auf Belgorod

Ukraine attackiert russisches Treibstofflager in Luhansk

Bericht: Tausende Nordkoreaner sollen für Putin in der Ukraine kämpfen

3.10 Uhr: Nordkoreanische Soldaten sollen in großem Umfang russische Truppen in der Ukraine unterstützen. Ein Beamter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der aus Gründen der Anonymität über eine sensible Sicherheitsangelegenheit sprach, sagte der "Washington Post", dass "mehrere Tausend" nordkoreanische Infanteriesoldaten derzeit in Russland ausgebildet werden und bis Ende dieses Jahres an der Front in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Der Beamte sagte, dass sich nordkoreanische Offiziere bereits in der von Russland besetzten Ukraine aufhalten, um die russischen Streitkräfte zu beobachten und das Schlachtfeld zu studieren, aber Kiew habe noch keine nordkoreanischen Einheiten kämpfen sehen.