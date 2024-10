Erotik-Star bietet Seniorenheim-Sex an

Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz tauschen beim Besuch des US-Präsidenten in Deutschland warme Worte aus, bleiben aber in Bezug auf den Ukrainekrieg und den Nahostkonflikt vage und unkonkret. Das können sie sich aktuell eigentlich nicht leisten.

Da wird den politischen Beobachtern in Berlin warm ums Herz. Der Staatsbesuch des US-Präsidenten Joe Biden in Deutschland hatte vor allem viele Wohlfühlmomente. Biden wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz herzlich empfangen und bekam das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der US-Präsident lachte oft, packte sich ans Herz, wirkte gelegentlich sogar verlegen in Anbetracht der vielen warmen Worte von Scholz und Steinmeier. Und auch er bezeichnete Deutschland als "engsten und wichtigsten Verbündeten" der Vereinigten Staaten.

Das ist Balsam für die deutsch-amerikanische Freundschaft und es ist vielleicht der größte Erfolg von Scholz und Biden, dass sie diese Beziehungen repariert haben. Nach schwierigen Jahren, in denen der ehemalige US-Präsident Donald Trump die transatlantischen Beziehungen mit seiner Politik und rüpelhaften Attitüde schwer beschädigt hatte.

Beim Staatsbesuch von Biden in Berlin steht vorwiegend das Symbolische im Fokus, es ist eine Demonstration der Freundschaft, die Biden und auch Scholz guttut. Immerhin stehen beide in ihren Ländern innenpolitisch unter Beschuss, kämpfen mit niedrigen Beliebtheitswerten. Da tut es sichtlich gut, auf einer möglichst großen internationalen Bühne Komplimente auszutauschen.

Doch eines liegt auf der Hand: Das war nicht genug. Sowohl Scholz als auch Biden blieben in ihren Ausführungen zum Ukrainekrieg vage, verkündeten keine konkreten Maßnahmen. Dabei benötigen die Unterstützer des ukrainischen Verteidigungskampfes und auch die ukrainische Führung selbst aktuell ein Zeichen des Aufbruchs von den westlichen Führungsmächten, denn die Lage für die Ukraine im Kampf gegen Russland ist aktuell alles andere als einfach.

Dennoch wurde der Biden-Besuch in Deutschland zu einer inhaltlichen Luftnummer – und davon profitiert am Ende nur Wladimir Putin.

Selenskyjs "Siegesplan" sollte nicht ignoriert werden

Wenn Biden in Berlin die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien trifft, schauen internationale Akteure genauer hin, welche Signale mit Blick auf die Ukraine kommuniziert werden. Doch ebendiese Kommunikation war am Freitag ein Totalausfall. Biden und Scholz blieben auf den Linien, die sie seit Kriegsbeginn vertreten: Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren und muss weiter unterstützt werden.

Aber wie?

Auch wenn in den Gesprächen im Quad-Format mit Biden, Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer höchstwahrscheinlich auch über eine mittelfristige Strategie im Ukrainekrieg gesprochen wurde, reicht das nicht aus. Denn das ersetzt nicht die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen, der von den westlichen Führungsmächten kommuniziert werden muss – besonders in Zeiten, in denen in westlichen Gesellschaften ohnehin die Kriegsmüdigkeit wächst.

Dieses öffentliche Schweigen ist fatal für die Kampfmoral. Schließlich hat der ukrainische Präsident Selenskyj in dieser Woche seinen sogenannten "Siegesplan" vorgestellt. Einen Plan, den er in den vergangenen Monaten all seinen Verbündeten auch persönlich vorgestellt hatte.