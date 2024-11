Russlands Außenminister Lawrow will offenbar in die EU reisen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow plant offenbar eine Reise nach Malta. Ein ukrainischer General sieht die Frontlinie bröckeln. Alle Informationen im Newsblog.

Nordkoreanische Außenministerin in Moskau eingetroffen

9.56 Uhr: Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui ist zu Gesprächen in Moskau eingetroffen. Sie sei von Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit einem Blumenstrauß begrüßt worden, teilt die Sprecherin seines Ministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram mit. Die USA schätzen, dass 10.000 nordkoreanische Soldaten für Übungen nach Russland verlegt wurden. 8.000 davon sollen in der Region Kursk, in die ukrainische Truppen vorgedrungen sind, stationiert sein.

Bericht: Lawrow plant erste Reise in EU seit Kriegsbeginn

6.40 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow plant einem Zeitungsbericht zufolge seine erste Reise in die EU seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Er wolle an einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilnehmen, das vom 5. bis 6. Dezember auf Malta stattfindet, berichtet die Tageszeitung "Wedomosti" unter Berufung auf die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Anders als gegen Putin liegt gegen Lawrow kein internationaler Haftbefehl vor. Lesen Sie hier mehr dazu.

Luftalarm im Raum Kiew

4.10 Uhr: In der Ukraine wurde in der Nacht zum Freitag in mehreren Regionen Luftalarm ausgelöst. Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten via Telegram mehrere Wellen von russischen Angriffsdrohnen, die sich in verschiedenen Landesteilen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen bewegen.

Die erste Angriffswelle wurde gegen 20 Uhr gemeldet, weitere Drohnengruppen wurden um 20.51 Uhr und 21.29 Uhr gesichtet. Besonders die Hauptstadt Kiew und die umliegende Region waren betroffen.

Die ukrainische Luftwaffe beobachtet die Bewegungen der unbemannten Flugkörper und warnt die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten. Die Menschen sind aufgerufen, die Schutzräume aufzusuchen und dort zu bleiben, bis der Luftalarm aufgehoben wird.

General kritisiert Selenskyj-Plan und sieht Front bröckeln

4.02 Uhr: Laut einem Bericht des britischen "Telegraph" bröckelt die ukrainische Frontlinie angesichts russischer Vorstöße, wie einer der Generäle Kiews eingeräumt hat. Generaloberst Dmytro Martschenko erklärte, dass der schwindende Munitionsvorrat einer der Hauptgründe für die sich abschwächende Frontlinie der Ukraine sei. Zudem bezeichnete er Wolodymyr Selenskyjs "Siegesplan" als irreführend.

"Ich verrate kein militärisches Geheimnis, wenn ich sage, dass unsere Front zusammengebrochen ist", sagte er in einem auf YouTube veröffentlichten Interview mit einem ehemaligen ukrainischen Abgeordneten. Während sich das ukrainische Militär nicht zur gemeldeten Einnahme von Selydowe durch Russland äußerte, bestätigte General Martschenko, dass russische Soldaten in die Stadt eingedrungen seien.

"Ich denke, dass sie die Stadt in naher Zukunft einkreisen und vollständig einnehmen werden, was ihnen einen taktischen Zugang nach Pokrowsk ermöglicht. Das ist sehr schlecht für uns", erklärte er.

Martschenko wurde 2022 als Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte bekannt, die Mykolajiw verteidigten und später bei der Befreiung der Stadt Cherson halfen. Er führte die aktuelle ukrainische Schwäche entlang der Frontlinie auf Munitionsmangel, Probleme bei der militärischen Rekrutierung und schlechte Führung zurück. Außerdem kritisierte er, dass Selenskyjs Siegesplan zu stark darauf ausgerichtet sei, westliche Verbündete um mehr Unterstützung zu bitten. "Diesem Plan fehlen jegliche Punkte, die die Ukraine oder unsere Bedürfnisse betreffen", so General Martschenko.

Ukrainische Drohnen greifen Ziele in Brjansk an

1.30 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Stadt Brjansk ist nach Angaben des regionalen Gouverneurs ein Mensch verletzt worden. Die Drohne habe einen Wohnblock der Gebietshauptstadt getroffen, teilte Gouverneur Alexander Bogomas in der Nacht bei Telegram mit. In einem Stockwerk wurden demnach die Fenster, der Balkon und die Fassade des Gebäudes beschädigt. Bei der verletzten Person handle es sich um einen Anwohner.