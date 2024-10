Die USA warnen vor dem Einsatz tausender nordkoreanischer Soldaten gegen die Ukraine. Der belarussische Machthaber Lukaschenko bedient ein ungewöhnliches Sprachbild. Alle Informationen im Newsblog.

USA drohen Putin: "Werden in Leichensäcken zurückkehren"

19.43 Uhr: Die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor, die Waffenhilfe Nordkoreas löst international Besorgnis aus. Russland hat sich im Ukrainekrieg Luft verschafft. Wie regiert nun der Westen? Mehr dazu lesen Sie hier.

19.05 Uhr: Die USA gehen davon aus, dass mittlerweile rund 8.000 nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Kursk stationiert sind. Es wird erwartet, dass die Truppen in den kommenden Tagen im Kampf gegen die ukrainische Armee eingesetzt werden. "Wir haben diese Truppen noch nicht im Kampf gegen ukrainische Truppen gesehen, aber wir gehen davon aus, dass dies in den nächsten Tagen der Fall sein wird", sagt US-Außenminister Antony Blinken auf einer Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und südkoreanischen Gesprächspartnern.

Demnach seien die nordkoreanischen Soldaten in Russland im Kampf mit Artillerie, Drohnen sowie "grundlegenden Infanterieoperationen, einschließlich Grabenräumung" ausgebildet worden. Dies deutet laut Blinken darauf hin, dass Russland "die volle Absicht hat, diese Kräfte in Frontoperationen einzusetzen".

Selenskyj: Reaktion auf Nordkoreas Soldaten in Russland "gleich null"

17.07 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich enttäuscht über die Reaktion seiner Verbündeten auf Berichte über nordkoreanische Soldaten in Russland gezeigt. Die Reaktion im Westen sei "gleich null", sagt er. Er sei auch überrascht über das Schweigen Chinas. Russland teste die Reaktion der westlichen Verbündeten und werde bei einer schwachen Antwort noch mehr nordkoreanische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine einsetzen.

Lukaschenko plädiert für "Unentschieden" – Moskau reagiert

16.10 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko plädiert in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine für ein "Unentschieden" wie bei einem Fußballspiel. "Auf dem Schlachtfeld wird die Ukraine nicht siegen. Das sehen die Ukrainer ein und der Westen. Also muss man sich bewegen, sich einigen", sagt Lukaschenko bei einer Konferenz über Sicherheitsfragen in Minsk. "Wenn es sofort sein soll, könnte es ein Unentschieden sein. Ich sage das mal in der Sportsprache", zitiert ihn die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßlichen Donbass-Kämpfer

15.37 Uhr: Nach Festnahmen in Bayern wegen mutmaßlicher Spionage für Russland hat die Bundesanwaltschaft gegen einen der Männer Anklage erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft dem Russlanddeutschen zunächst die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Zum Vorwurf einer geheimdienstlichen Agententätigkeit werde das Ermittlungsverfahren demnächst abgeschlossen, so die Behörde.

Der Angeschuldigte war im April ebenso wie ein weiterer Beschuldigter von Beamten des Bundeskriminalamtes in Bayreuth festgenommen worden. Die Männer sollen für einen russischen Geheimdienst spioniert und mögliche Anschlagsziele in Deutschland ausgekundschaftet haben. In der nun in München erhobenen Anklage geht es aber nicht um seine mutmaßliche Tätigkeit für einen Geheimdienst, sondern unter anderem um seine mutmaßliche Mitgliedschaft bei der als terroristische Vereinigung eingestuften "Volksrepublik Donezk". Von Dezember 2014 bis August 2016 soll der Angeklagte für die prorussische Vereinigung in der Ostukraine gekämpft haben. Die Gruppe soll immer wieder auch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt haben. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht München muss nun entscheiden, ob er einen Prozess ansetzt.

Lettland verurteilt Mann wegen Spionage für Russland