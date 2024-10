Putin spielt in jedem Fall mit dem Feuer, sollten Mächte wie Nordkorea mit ihren Truppen in den Ukraine-Krieg ziehen. Auch Länder wie Polen könnten dann eine aktivere Rolle in dem Krieg spielen. Denn in Warschau gibt es ebenfalls Akteure, die Nato-Friedenstruppen in der Ukraine oder eine Flugverbotszone gegen russische Luftangriffe propagieren.