Bei einem sogenannten "Friedensgipfel" in Wien trifft Gerhard Schröder auf Ungarns Autokraten Viktor Orbán. In einer Sache sind sie sich erstaunlich einig.

Es gab mal eine Zeit, da galt es als höchst unanständig, ein Putin-Freund genannt zu werden. So lange ist das noch gar nicht her. Inzwischen sind die Putin-Freunde wieder zahlreicher – und sie zeigen sich gern in der Öffentlichkeit. Der Nordkoreaner Kim Jong-un , der Syrer Baschar al-Assad, der Ungar Viktor Orbán. Auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder zählt dazu.

Schröder selbst zeigte sich an Halloween gemeinsam mit dem autoritär regierenden Orbán in einem Wiener Hotel, um die großen Weltprobleme zu diskutieren. Die nationalkonservative Schweizer Zeitung "Weltwoche" hatte zu dem sogenannten "Friedensgipfel" geladen.

Tatsächlich wurde dann auch darüber gesprochen, wie sich die beiden Politiker den Frieden in Europa vorstellen. "In geopolitischen Fragen folge ich immer Herrn Schröder", sagte Orbán. Um dann hinterherzuschieben, dass er Europa nicht vertraue, erst recht nicht in Friedensfragen. "Europa vermag es, heute Krieg zu schaffen, aber keinen Frieden", so der ungarische Regierungschef, der sich regelmäßig mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin austauscht.