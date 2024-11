Borrell zu Gesprächen über Verteidigung in Südkorea

Baerbock in Kiew: Stehen felsenfest an Seite der Ukraine

9.10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem achten Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 eingetroffen. In der ukrainischen Hauptstadt will sich die Grünen-Politikerin ein Bild von der aktuellen Lage im ukrainischen Abwehrkampf machen. "Fast 1.000 Tage erschüttert Putins Krieg den Alltag der Ukrainerinnen und Ukrainer – nicht aber ihren Mut und ihre Hoffnung auf ein sicheres Leben in einer freien Ukraine", so Baerbock bei ihrer Ankunft am Montagmorgen mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin.