Ukraine meldet hohe Verluste für russische Truppen bei Kursk-Invasion

12.50 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Oleksandr Syrskyi haben russische Truppen während der fast drei Monate andauernden Kursk-Invasion 7.905 Soldaten verloren, 12.220 weitere wurden verletzt, und 717 sind in Gefangenschaft geraten. Syrskyi teilte am auf X mit, dass Russland in derselben Zeit 1.101 militärische Ausrüstungsstücke eingebüßt habe, darunter 54 Panzer, 276 gepanzerte Fahrzeuge, 107 Artilleriegeschütze und Mörser sowie fünf Flugabwehrwaffen.