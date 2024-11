Ukrainische Angriffe auf Brjansk

Berüchtigter russischer General ist tot

2.10 Uhr: Ein russischer General, der offenbar an der Folterung eines texanischen Söldners beteiligt war, ist nach russischen Berichten tot. Major General Pavel Klimenko war Kommandant der 5. Separaten Motorisierten Brigade in Donezk. Der Tod des 47-Jährigen wurde in zahlreichen russischen Telegramkanälen vermeldet. Seine Schwestern bestätigten dies auch in sozialen Medien, berichtet "Newsweek". Eine Todesursache wurde nicht angegeben. Klimenko war erst auf der von Moskau annektierten Krim stationiert, bevor er nach der russischen Invasion in der Ukraine ins Kriegsgebiet wechselte.