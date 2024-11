Union will Bundestag stillegen

Newsblog zum Krieg in der Ukraine Militärexperten warnen vor Katastrophe in der Ostukraine

Von dpa , reuters , afp , t-online , mk , tos Aktualisiert am 11.11.2024 - 21:41 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ein ukrainischer Soldat in der Ostukraine (Archivbild): Nahe der Stadt Kurachowe droht den ukrainischen Einheiten eine Katastrophe. (Quelle: Ethan Swope)

Kopiert News folgen

Die Ukraine fürchtet eine neue Bodenoffensive im Süden. Im Osten rechnen Militärexperten mit einer Katastrophe. Alle Informationen im Newsblog.

Militär warnt vor Katastrophe in Kurachowe

21.15 Uhr: Angesichts der schweren russischen Angriffe bei Kurachowe im Osten der Ukraine droht den Verteidigern nach Angaben des regierungsnahen ukrainischen Militärkanals "Deep State" eine Katastrophe. Die Stadt sei bereits von drei Seiten eingeschlossen. Inzwischen versuchten die russischen Einheiten, das dort postierte ukrainische Militär von der Versorgung abzuschneiden und einzukesseln, so die Militärexperten.

Die Lage der ukrainischen Truppen im Donezker Gebiet verschlechterte sich seit Anfang August rapide. An diesem Frontabschnitt rückt die russische Armee nicht nur auf das inzwischen stark zerstörte Kurachowe vor, sondern hat sich auch dem nahe gelegenen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk genähert.

Im Verlauf der schweren Kämpfe um Kurachowe ist nach offiziellen ukrainischen Angaben durch die Russen ein Staudamm bei Stari Terny zerstört worden. Flussabwärts sei der Pegelstand der Wowtscha bereits um über einen Meter angestiegen. Die russische Seite machte hingegen die Ukrainer für die Zerstörung verantwortlich. Möglicherweise sollte dadurch das Vorrücken russischer Einheiten erschwert werden.

Ukraine befürchtet neue russische Bodenoffensive im Süden

14.37 Uhr: Das ukrainische Militär warnt vor möglichen Bodenangriffen der russischen Infanterie in der Region Saporischschja. Diese könnten bereits in einigen Tagen beginnen, sagte ein Militärsprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Die Angriffe könnten die ukrainischen Truppen dort zusätzlich unter Druck setzen. Schon jetzt seien sie im Osten des Landes in der Defensive. Saporischschja liegt im Süden der Ukraine. Dort war das Kampfgeschehen in den vergangenen Monaten weniger intensiv.

Doch seit mehreren Wochen beobachtet die Ukraine verstärkt russische Aktivitäten, vor allem an den Frontabschnitten bei Pryiutne and Robotyne. Dort soll die russische Armee Soldaten und schweres Kriegsgerät zusammenziehen, berichtete kürzlich der ukrainische Rundfunk Suspilne. Demnach könnte die befürchtete russische Offensive auf die Einnahme der Stadt Saporischschja abzielen. Die Hauptstadt der gleichnamigen Region hat mehr als 700.000 Einwohner. In der Region Saporischschja steht auch Europas größtes Atomkraftwerk.

"Entlang der gesamten Ostfront macht der Feind langsame, aber stetige Fortschritte", sagte der ukrainische Veteran und Militäranalyst Oleksii Hetman dem Portal "Euromaidanpress". "Jetzt bereiten die Russen womöglich noch eine große Offensive an der Saporischschja-Front vor, wo sie viele Soldaten und große Mengen Kriegsgerät zusammengezogen haben. Daher sollten wir uns auf erneute Kampfhandlungen in diesem Gebiet einstellen", so Hetman.

Tote nach russischem Drohnenangriff in Mykolajiw

8.24 Uhr: Infolge eines russischen Drohnenangriffs sind in der südukrainischen Hafenstadt Mykolajiw in der Nacht mindestens fünf Menschen getötet worden. Eine weitere Frau wurde verletzt, wie Gouverneur Witalij Kim bei Telegram mitteilte. Brände in zwei Häusern seien gelöscht worden. Mehrere Wohngebäude wurden demnach beschädigt. Im Gebiet Mykolajiw seien fünf russische Drohnen abgeschossen worden.

In der Großstadt Saporischschja im Südosten des Landes wurde zudem ein Mensch bei russischen Bombenangriffen getötet. Weitere 21 wurden verletzt, wie Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram mitteilte. Insgesamt seien mindestens drei Gleitbomben im Stadtgebiet eingeschlagen.

Zahl der Toten und Verletzten in der Südukraine steigt

4.54 Uhr: Bei nächtlichen russischen Luftangriffen im Süden der Ukraine ist die Zahl der Toten nach Angaben der regionalen Behörden auf mindestens fünf gestiegen. 19 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter fünf Kinder, teilen die örtlichen Behörden über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Region Mykolajiw kamen demnach vier Menschen ums Leben, in Saporischschja wurde eine Person bei der Zerstörung eines Wohnhauses getötet. Unter den Verletzten in Saporischschja sind fünf Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren.

Selenskyj: Militärische Stärke und Diplomatie müssen Hand in Hand gehen