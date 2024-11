Der Kreml greift für seinen Krieg inzwischen auf Filmrequisiten zurück. Ex-Botschafter Melnyk geht einen SPD-Mann an. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Filmfirma liefert Studio-Panzer an Kreml

8.04 Uhr: Das staatliche russische Filmstudio Mosfilm hat sich an das Verteidigungsministerium gewandt, um Militärfahrzeuge aus seinem Fundus für den Krieg in der Ukraine bereitzustellen. Laut Studiodirektor Karen Schachnasarow, der sich bei einem Treffen mit Russlands Präsident Putin äußerte, wurden insgesamt 28 T-55-Panzer, acht PT-76-Panzer, sechs Infanterie-Kampffahrzeuge und acht Traktoren an die russischen Streitkräfte übergeben.