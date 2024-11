Massive Explosion an Staudamm

Eskalation in RTL-Show: Sender greift ein

Kopiert News folgen

Russland rückt weiter in der Ostukraine vor. Die USA bestätigen die Beteiligung nordkoreanischer Soldaten an Kampfhandlungen in Kursk. Alle Informationen im Newsblog.

Russland meldet Einnahme von ukrainischem Gebiet

10.59 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau die Ortschaft Riwnopil in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

EU-Gericht: "Russian warship, go f**k yourself" keine Marke

10.53 Uhr: Der Grenzschutz der Ukraine darf den Slogan "Russian warship, go f**k yourself" laut einem Urteil des EU-Gerichts (EuG) nicht als Marke eintragen lassen. Bei dem Slogan handle es sich um eine politische Äußerung, entschieden die Richter in Luxemburg und wiesen damit eine Klage der Staatlichen Grenzschutzverwaltung der Ukraine ab.

Ein Angestellter des ukrainischen Grenzschutzes hatte den Slogan 2022 zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine als Unionsmarke angemeldet. Unter der Marke sollten unter anderem Überwachungsgerät, Schmuck und Kleidung vertrieben werden. Das EUIPO lehnte die Eintragung allerdings ab. Diese Einschätzung bestätigte das EU-Gericht nun mit seinem Urteil. Der Slogan sei ein "Symbol des ukrainischen Kampfes gegen die russische Aggression", heißt es. Der Satz lasse Verbraucher jedoch nicht auf die Herkunft eines Produktes schließen und erfülle daher wesentliche Merkmale einer Marke nicht.

Unionsmarken gelten in der gesamten Europäischen Union und bestehen neben den nationalen Marken. Gegen das Urteil kann noch vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), vorgegangen werden.

Blinken fordert "entschlossene Reaktion" auf Nordkorea

10.30 Uhr: Die Beteiligung Nordkoreas am Krieg Russlands gegen die Ukraine erfordert nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken eine "entschlossene Reaktion". Diese werde auch kommen, sagt er in Brüssel, wo er unter anderem mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte berät.

Russisches Militär greift Kiew mit Raketen und Drohnen an

10.05 Uhr: Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen und Drohnen angegriffen. Es sei der erste derartige kombinierte Angriff seit 73 Tagen gewesen, teilt der Chef der Militärverwaltung, Serhij Popko, mit. Mehrere Raketen und Drohnen seien abgeschossen worden. Östlich von Kiew wurden nach Behördenangaben im Landkreis Browary durch herabstürzende Raketentrümmer ein Mensch leicht verletzt und ein Gebäude infolge eines Brandes zerstört.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe nach sind zwei Marschflugkörper des Typs Ch-101 und zwei ballistische Raketen des Typs Iskander abgefangen worden. Landesweit seien zudem 37 von 90 Kampfdrohnen abgeschossen worden. Von 47 weiteren ging die Ortung verloren, was zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen ist. Zwei weitere Drohnen sollen den ukrainischen Luftraum in Richtung Russland und Belarus verlassen haben.

06.43 Uhr: Nach Angaben der US-Regierung sind mittlerweile Tausende nordkoreanische Soldaten an Kämpfen gegen ukrainische Truppen im russischen Grenzgebiet bei Kursk beteiligt. Vedant Patel, Sprecher des US-Außenministeriums, erklärt in Washington, die meisten der über 10.000 entsandten Nordkoreaner seien nach Kursk verlegt worden, wo sie begonnen hätten, "gemeinsam mit den russischen Streitkräften in Kampfhandlungen einzutreten".

Video | Aufnahmen zeigen nordkoreanische Soldaten in Russland Player wird geladen Quelle: t-online

Patel erläutert, dass Russland die nordkoreanischen Truppen für die Frontoperationen trainiere. Ob die Kooperation erfolgreich sein wird, hänge jedoch davon ab, wie gut Russland die Nordkoreaner ins eigene Militär integrieren könne – unter anderem seien Sprachbarrieren ein Hindernis. US-Außenminister Antony Blinken wolle bei einem Treffen mit EU- und NATO-Vertretern in Brüssel heute auch über zusätzliche Unterstützung für die Ukraine sprechen.

Nato-Generalsekretär Rutte fordert stärkere Unterstützung für Ukraine