Donald Trump will wohl die Ukraine-Hilfen kürzen. Wolodymyr Selenskyj enthüllt die Zahl der gefallenen Soldaten. Alle Informationen im Newsblog.

Trump: US-Hilfen für Ukraine werden "wahrscheinlich" gekürzt

16.33 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine Kürzung der US-Hilfen für die Ukraine in Aussicht gestellt. In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender NBC antwortete Trump auf die Frage, ob seine Regierung bei der Unterstützung für das Land Einschnitte vornehmen werde: "Möglicherweise. Ja, wahrscheinlich, sicherlich." Die USA sind seit Kriegsbeginn im Februar 2022 der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.

12.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zahl der eigenen im Krieg gegen Russland getöteten Soldaten mit 43.000 angegeben. Das sind 12.000 Gefallene mehr als im Februar, als Selenskyj die Zahl 31.000 genannt hatte. Militärbeobachter gehen davon aus, dass die echten Zahlen deutlich höher liegen. Gewöhnlich machen die Kriegsparteien aus taktischen Gründen keine Angaben zu den getöteten Soldaten.

Zudem habe es 370.000 Fälle gegeben, in denen Verletzten Hilfe geleistet worden sei, teilte Selenskyj in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Etwa die Hälfte der Verletzten sei aber wieder in den Kriegsdienst zurückgekehrt. "Einer der Hauptunterschiede zwischen der russischen Armee und den Verteidigungskräften der Ukraine ist der Entwicklungsstand der Frontmedizin", so der Präsident.

Selenskyj reagierte damit auch auf Zahlen, die der gewählte US-Präsident Donald Trump nach einem Treffen mit ihm in Paris nannte. In seinem sozialen Netzwerk Truth Social behauptete Trump, die Ukraine habe bisher 400.000 Soldaten verloren. Für Russland nannte er die Zahl von 600.000 getöteten oder verwunderten Soldaten.

Der Kreml wies Trumps Angaben als falsch zurück, nannte aber – wie immer – keine eigenen. Unabhängige Medien hatten zuletzt die Namen von mehr als 75.000 getöteten russischen Soldaten recherchiert.

Bericht: Russland kontrolliert Blahodatne in der Ostukraine

10.20 Uhr: Russische Streitkräfte haben die Kontrolle über die Siedlung Blahodatne in der Ostukraine übernommen, wie die russische staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet. Laut Open-Source-Daten kontrollieren russische Truppen knapp 20 Prozent des ukrainischen Territoriums und sind in den vergangenen zwei Monaten so schnell wie seit März 2022 nicht mehr durch die Region Donezk vorgerückt.

Trump fordert "unverzügliche Waffenruhe" in der Ukraine und Verhandlungen

8.41 Uhr: Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris hat der designierte US-Präsident Donald Trump ein Ende der Kämpfe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefordert. "Es sollte eine sofortige Waffenruhe geben und Verhandlungen sollten beginnen", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.