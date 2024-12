News folgen Artikel teilen

Selenskyj fordert China zum Eingreifen auf. Die Ukraine hat ein russisches Hauptquartier getroffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mehrere nordkoreanische Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft gestiorben

Mehrere schwer verletzte nordkoreanische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine in ukrainischer Gefangenschaft gestorben. "Heute gab es Berichte über mehrere Soldaten aus Nordkorea. Unsere Soldaten haben sie gefangen genommen. Aber sie waren sehr schwer verwundet und konnten nicht wiederbelebt werden", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Freitag.

Die genaue Zahl der getöteten Nordkoreaner nannte er nicht. Der südkoreanische Geheimdienst hatte zuvor erklärt, dass ein von der Ukraine gefangengenommener verletzter Soldat aus Nordkorea gestorben sei.

Selenskyj sagte zudem, die nordkoreanischen Soldaten würden nur mit "minimalem Schutz" in den Kampf geschickt. "Sie erleiden viele Verluste. Viele. Wir sehen, dass die russische Armee und die nordkoreanischen Befehlshaber sich nicht im geringsten für das Überleben dieser Koreaner interessieren", fügte der ukrainische Präsident hinzu.

Slowakei: Stehen als Gastgeber für Friedensgespräche bereit

23 Uhr: Die Slowakei steht eigenen Angaben zufolge als Gastgeber für mögliche Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine bereit. "Wenn jemand Friedensgespräche in der Slowakei organisieren will, werden wir bereit sein und uns gastfreundlich zeigen", erklärte Regierungschef Robert Fico am Freitag im Onlinedienst Facebook. Zuvor hatte bereits Außenminister Juraj Blanar mitgeteilt, die Slowakei biete an, "solche Verhandlungen auf slowakischem Boden abzuhalten".

An den Gesprächen müssten Vertreter aller Konfliktparteien "und deshalb auch Russland" teilnehmen, betonte Blanar am Freitag bei Facebook.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Vortag gesagt, die Slowakei habe vorgeschlagen, als "Plattform" für Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zu dienen. Putin bezeichnete den Vorschlag als "akzeptabel" und lobte die "neutrale Position" der Slowakei.

Selenskyj ruft China zum Einwirken auf Nordkorea auf

22.08 Uhr: Wegen des Einsatzes nordkoreanischer Soldaten in Russlands Krieg gegen die Ukraine ruft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj China auf, auf Nordkorea einzuwirken. "Das koreanische Volk sollte seine Leute nicht in den Kämpfen in Europa verlieren. Und das kann unter anderem von Koreas Nachbarn einschließlich Chinas beeinflusst werden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Wenn China es ernst meint mit seinen Erklärungen, dass der Krieg nicht ausgeweitet werden soll, muss es einen entsprechenden Einfluss auf Pjöngjang ausüben." Peking ist der engste Verbündete des isolierten kommunistischen Landes.

Ukraine bringt erste Getreidelieferungen nach Syrien auf den Weg

12.25 Uhr: Die Ukraine hat als einer der weltweit führenden Exporteure von Getreide erste Nahrungsmittelhilfen nach Syrien geschickt. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, 500 Tonnen Weizenmehl seien auf dem Weg als Teil der humanitären Initiative "Getreide aus der Ukraine" in Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. "Das Weizenmehl soll in den kommenden Wochen an 33.250 Familien oder 167.000 Menschen verteilt werden", schreibt Selenskyj auf X. "Jedes Paket wiegt 15 Kilogramm und kann eine fünfköpfige Familie einen Monat lang ernähren."

Russland meldet Eroberung von zwei Dörfern im Osten der Ukraine

11.29 Uhr: Russland meldet erneut Erfolge an der Front im Osten der Ukraine. Die Streitkräfte hätten die Dörfer Iwaniwka im Donbass und Sahrysowe in der Region Charkiw eingenommen, berichtet die Nachrichtenagentur RIA. Darüber hinaus meldet RIA, vergangene Woche seien vier britische Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow abgeschossen worden.

Bericht: Gefangener Soldat aus Nordkorea gestorben

10.53 Uhr: Im Ukraine-Krieg ist der erste in ukrainische Gefangenschaft geratene Soldat aus Nordkorea Berichten zufolge verstorben. Der auf Seiten Russlands kämpfende Soldat sei bereits am Donnerstag bei Einsätzen in der russischen Frontregion Kursk gefangengenommen worden und am heutigen Freitag seinen Verletzungen erlegen, meldet Südkoreas Nachrichtenagentur unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst (NIS). Der NIS wiederum bezieht sich auf den "Nachrichtendienst eines befreundeten Landes". Um welches es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Ukraine trifft russisches Hauptquartier mit Himars-Raketen

7.54 Uhr: Ukrainische Artillerie hat in der russischen Grenzstadt Lgow offenbar ein militärisches Hauptquartier getroffen. Der stellvertretende Kommandeur Salim Paschtow ist dabei ums Leben gekommen, wie seine Schwester auf dem sozialen Netzwerk VKontakte mitteilt. Laut ukrainischen Berichten ereignete sich der Angriff am Mittwoch.