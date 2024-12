Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin offen für die Slowakei als Verhandlungsort für Friedensgespräche mit der Ukraine . "Wir sind nicht dagegen, wenn es dazu kommt. Und warum nicht? Weil die Slowakei eine so neutrale Position einnimmt", sagte Putin am Donnerstag.

Fico besuchte Putin kürzlich

| Putin will verhandeln – und bietet USA "Raketenduell" an

Video | Putin will verhandeln – und bietet USA "Raketenduell" an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Slowakei, die an die Ukraine grenzt, wiederholt für ihren freundlichen Ton gegenüber Russland kritisiert. Streitpunkt ist dabei auch der Transit russischen Gases, den die Ukraine zum Jahreswechsel einstellen will. Putin erklärte mit Blick darauf, es bleibe in diesem Jahr keine Zeit mehr für die Unterzeichnung eines neuen Gastransit-Abkommens mit der Ukraine. Daran sei die Ukraine schuld, sagt er in einer im Fernsehen übertragenen Besprechung. "Sie haben angekündigt, dass sie den Vertrag nicht verlängern werden." Damit bestrafe die Ukraine Europa.