News folgen Artikel teilen

Der ukrainische Außenminister wirbt für eine stärkere Verbindung zu Syrien. Russland und die Ukraine tauschen Gefangene aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gouverneur: Feuer durch Drohnenangriff in Smolensk

7.48 Uhr: Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der westrussischen Region Smolensk nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in einem Öldepot verursacht. Die Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden, erklärt Regionalgouverneur Wassili Anochin. Eine zerstörte Drohne sei auf das Gelände eines Öldepots gestürzt. "Infolgedessen lief Treibstoff aus und ein Feuer brach aus", schreibt Anochin in Onlinenetzwerken.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Luftabwehr in der Nacht zum Dienstag insgesamt 68 ukrainische Drohnen ab, zehn davon in der Region Smolensk.

Als Reaktion auf die russischen Bombardements in der Ukraine greift Kiew regelmäßig Ziele in Russland mit Drohnen an und nimmt dabei insbesondere militärische Ziele und Energieanlagen ins Visier.

Dieser Mann soll in Butscha den Schießbefehl erteilt haben

21.08 Uhr: Der Ortsname Butscha steht wie kein zweiter für die russischen Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten. Die russische Armee hatte den Ort kurz nach ihrem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 besetzt. Allein in Butscha hatten die Russen innerhalb weniger Wochen etwa 400 Zivilisten ermordet. Die meisten von ihnen starben mit verbunden Händen und wiesen Spuren von Folter auf. Eines der bekanntesten Opfer in Butscha war Iryna Filkina, "die Frau mit den roten Fingernägeln". Anfang April 2022 konnte die ukrainische Armee den Ort wieder befreien. Nun hat die örtliche Polizei den russischen Kommandeur identifiziert, der mutmaßlich die Schüsse auf die Zivilisten in Butscha erteilte.

Dabei handelt es sich um den 29-jährigen Artem Tareew, Kommandeur des 234. Luftlanderegiments der russischen Luftwaffe, wie das ukrainische Portal "United24Media" berichtet. Demnach soll Tareew seinen Soldaten am 5. März 2022 befohlen haben, alle Zivilisten zu erschießen, die sich auf den Straßen von Butscha bewegten. Iryna Filkina war mit ihrem Fahrrad in der Stadt unterwegs, als russische Soldaten auf sie schossen. Sie wurde von mindestens 15 Kugeln getötet. Später ging das Foto von Iryna Filkinas rot lackierten Fingernägeln um die Welt, anhand derer sie identifiziert wurde.

Empfohlener externer Inhalt Bluesky Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Bluesky -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Bluesky -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Bluesky-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der oppositionelle russische Sender "TV Rain" berichtet unter Berufung auf die Schwester Tareews, dass dieser noch lebt. Demnach kämpfe er weiterhin an der Front und sei schwierig zu erreichen. Die Vorwürfe der ukrainischen Ermittler wolle er nicht kommentieren.

Ukrainischer Außenminister für "Beseitigung" von russischem Einfluss in Syrien

18.08 Uhr: Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat sich bei einem Besuch in Syrien für eine "Beseitigung" des russischen Einflusses im Land ausgesprochen. Sein Land sei "überzeugt", dass "die Beseitigung der russischen Präsenz in Syrien zur Stabilität nicht nur des syrischen Staates, sondern des gesamten Nahen Ostens und Afrikas beitragen wird", sagt Sybiha nach einem Treffen mit dem neuen syrischen Machthaber Ahmad al-Scharaa in Damaskus.

Sybiha sagt bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuen syrischen Außenminister Assaad al-Schibani weiter, das syrische wie das ukrainische Volk hätten in den vergangenen Jahren stark unter den "kriminellen Regimes Russlands und des Iran" gelitten. Er hoffe, dass "das neue Syrien ein Staat sein wird, der das Völkerrecht achten wird, einschließlich der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine".