News folgen Artikel teilen

Syrer und Ukrainer teilen die leidvolle Erfahrung der russischen Besatzung. Jetzt wollen beide Länder eng zusammenarbeiten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

USA kündigen "Sicherheitshilfen" in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar für die Ukraine an

13.51 Uhr: Wenige Wochen vor der Amtsübernahme des designierten Präsidenten Donald Trump haben die USA ein Sicherheitspaket für die Ukraine in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar (rund 2,4 Milliarden Euro) angekündigt. "Ich bin stolz darauf, heute Sicherheitshilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar für die Ukraine ankündigen zu können, während das ukrainische Volk weiterhin seine Unabhängigkeit und Freiheit gegen die russische Aggression verteidigt", erklärte US-Präsident Joe Biden am Montag.

Die am Montag angekündigten Hilfen umfassen den Angaben zufolge ein Paket in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar, welches es dem Pentagon ermöglicht, Waffen aus US-Lagerbeständen schnell in die Ukraine zu schicken. Auf diese Weise sollen etwa Himars-Artilleriesysteme, Lenkraketen, Panzerabwehrsysteme, Luft-Boden-Munition und Ersatzteile in die Ukraine geliefert werden können. Weitere 1,22 Milliarden Dollar werden über eine Initiative zur Beschaffung militärischer Ausrüstung von der Rüstungsindustrie finanziert.

Anfang des Monats hatten die USA bereits ein Hilfspaket im Wert von fast einer Milliarde Dollar angekündigt. Die Regierung unter Biden ist bemüht, der Ukraine vor dem Machtwechsel noch möglichst viel Unterstützung zukommen zu lassen. Trump lehnt Militärhilfen für die Ukraine ab und hat angekündigt, den Krieg innerhalb weniger Stunden nach seinem Amtsantritt zu beenden. Wie das geschehen soll, sagte er nicht.

Kiew und Damaskus streben "strategische Partnerschaft" an

13.06 Uhr: Angesichts des schwächelnden russischen Einflusses in Syrien bemüht sich die Ukraine um den Aufbau guter Beziehungen zu den neuen Machthabern in Damaskus. Dazu kam der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha am Montag bei einem Besuch in der syrischen Hauptstadt zu Gesprächen mit Außenminister Asaad Hassan al-Schibani und De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa zusammen. Schibani sagte im Anschluss, Syrien hoffe auf "strategische Partnerschaften" mit der Ukraine auf politischer, wirtschaftlicher, sozialer und wissenschaftlicher Ebene.

"Sicherlich haben das syrische und das ukrainische Volk dieselben Erfahrungen und dasselbe Leid erlitten, das wir über 14 Jahre ertragen haben", fügte er hinzu. Dabei zog er eine Parallele zwischen dem Bürgerkrieg in Syrien und der russischen Besetzung ukrainischer Gebiete, die in die Invasion im Februar 2022 mündete. Sybiha kündigte an, die Ukraine werde nach der am Dienstag erwarteten Ankunft von Mehllieferungen weitere Lebensmittelhilfen nach Syrien schicken.

Russland war jahrelang im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad und hat ihm politisches Asyl gewährt. Nach der Entmachtung Assads Anfang Dezember steht die Zukunft der russischen Militärstützpunkte in Syrien infrage. Auch die Regierung in Moskau bemüht sich um Kontakt zu der neuen Führung in Syrien, die von der islamistischen HTS-Miliz dominiert wird, und hat erklärt, dass der Status der russischen Militärbasen Gegenstand von Verhandlungen sein werde. Syriens neuer Machthaber Scharaa hatte kürzlich erklärt, die Beziehungen zu Russland sollten gemeinsamen Interessen dienen, ohne ins Detail zu gehen.

Russland sucht Fachkräfte für deutsche Technik in Waffen

12.31 Uhr: Russlands Rüstungsindustrie sucht Fachkräfte, die deutsche Systeme beherrschen. Stellenanzeigen zeigen, wie wichtig deutsche Technik für die Produktion moderner Waffen bleibt. Lesen Sie hier mehr dazu.

USA stocken Militärhilfe für Ukraine um 2,5 Milliarden Dollar auf

12.17 Uhr: Die USA stellen der Ukraine zusätzliche 2,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung. "Auf meine Anweisung hin werden die Vereinigten Staaten während meiner verbleibenden Amtszeit weiterhin unermüdlich daran arbeiten, die Position der Ukraine in diesem Krieg zu stärken", teilt US-Präsident Joe Biden mit. Etwa die Hälfte der Hilfe soll aus Lagerbeständen kommen.

Die andere Hälfte soll von der Rüstungsindustrie oder Partnern beschafft werden. Bis diese Militärausrüstung aber vollständig in der Ukraine eintrifft, könnten Monate oder Jahre vergehen. Am 20. Januar endet Bidens Amtszeit. Ob sein Nachfolger Donald Trump die Hilfen fortsetzt, ist unklar. Trump hat erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen.

Musk-Firma plant Satellitenverbindungen in der Ukraine