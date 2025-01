Deutlich zurückgegangen sind dagegen die russischen Angriffe mit gefürchteten Gleitbomben, die zum Teil bis zu 1.500 Kilo Sprengstoff ins Ziel tragen können. Mit diesen Geschossen hatten die Russen massive Schäden in ukrainischen Städten angerichtet, aber auch in den Verteidigungslinien an der Front. Seit die Ukraine Anfang November die Erlaubnis erhielt, US-Raketen vom Typ ATACMS auch gegen Ziele in Russland einzusetzen, sind die russischen Angriffe mit Gleitbomben nach Angaben Kiews um etwa die Hälfte zurückgegangen. Russland muss seine Bomber jetzt nämlich weiter entfernt von der Grenze stationieren und kann sie nicht mehr so häufig auf Einsätze schicken.

Furcht vor Trump, Hoffnung auf Merz

Unterdessen hat die Ukraine ihre Angriffe gegen Ziele in Russland zuletzt wieder intensiviert. Allein in den vergangenen Tagen hat die Ukraine einen russischen Kommandoposten in Kursk, ein Öldepot im Westen Russlands und einen hochrangigen General mitten in Moskau angegriffen. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Igor Kirillow und sein Assistent kamen dabei ums Leben.

Auch die ukrainische Rüstungsproduktion hat in den vergangenen Monaten stark zugelegt. Inzwischen verfügt das Land über mehrere selbst entwickelte Raketen und Drohnen, die auch tief im russischen Hinterland zuschlagen können. Die Entwicklung und Produktion eigener Waffensysteme sind für Kiew essenziell, da westliche Waffensysteme wie der Marschflugkörper Storm Shadow oder ATACMS-Raketen nur in sehr überschaubarer Menge geliefert wurden und ihr Einsatz politischen Einschränkungen unterliegt. Und ob der Westen die Ukraine im Jahr 2025 stärker unterstützen wird als bislang, erscheint mehr als fraglich.

Am 20. Januar übernimmt in den USA Donald Trump die Macht. Wie Trump im Hinblick auf die Ukraine verfahren will, ist bislang unklar. Kiew und die Europäer fürchten allerdings, dass der Putin-Bewunderer Trump die US-Unterstützung für die Ukraine deutlich zurückfahren könnte. Der demokratische Amtsinhaber Joe Biden versucht derzeit, noch so viel Militär- und Finanzhilfe wie möglich auf den Weg zu bringen.