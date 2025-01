Die Ankündigung seines Besuches kam spät: Erst am gestrigen Mittwochabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er am heutigen Donnerstag nach Deutschland kommen wird. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz wird der ukrainische Präsident an einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen.