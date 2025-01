Rubio: Beide Seiten müssen etwas aufgeben

Schlechte Verteidigung von Charkiw – Generäle festgenommen

5.30 Uhr: Wegen militärischer Fehlleistungen sind in der Ukraine zwei Generäle und andere ranghohe Offiziere festgenommen worden. Die Generäle und ein Oberst hätten die Verteidigungsanlagen an der Grenze zu Russland bei Charkiw nicht wie befohlen ausbauen lassen. Das teilen der ukrainische Geheimdienst SBU und das Staatliche Ermittlungsbüro in Kiew mit.

Trump: Putin "zerstört Russland" bei Nein zu Ukraine-Abkommen

5.15 Uhr: Der russische Staatschef Wladimir Putin zerstört nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump durch ein Nein zu einem Abkommen für ein Ende des Krieges mit der Ukraine sein eigenes Land. "Er sollte eine Einigung treffen. Ich denke, er zerstört Russland, indem er keine Einigung trifft", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) in Washington . "Ich glaube, Russland wird große Probleme bekommen."

Bericht: Feuer in wichtiger russischer Flugzeugfabrik

9.50 Uhr: In einer Flugzeugfabrik in der russischen Stadt Kasan soll nach einem Drohnenangriff ein Feuer ausgebrochen sein; das berichten ukrainische Medien unter Berufung auf in den sozialen Netzwerken verbreitete Bilder und Videos. Die rund 900 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Stadt war schon in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.