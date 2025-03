Trumps Gesandter trifft Putin in Moskau

Aktualisiert am 13.03.2025 - 17:01 Uhr

Steve Witkoff spricht vor dem Weißen Haus: Der Sondergesandte Donald Trumps für den Nahen Osten ist auch in die Ukraine-Verhandlungen mit Russland verwickelt. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Trumps Sondergesandter befindet sich für Gespräche in Moskau. Putin überrascht mit einem Besuch in Kursk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kreml bestätigt: Putin trifft US-Gesandten Witkoff am Abend

Der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin , Juri Uschakow, hat ein Treffen des russischen Präsidenten mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff am Abend angekündigt. Es werde eine Unterredung hinter verschlossenen Türen geben, meldete die kremlnahe Zeitung "Iswestja" unter Berufung auf Uschakow.

Institut: Europa könnte Ukraine-Hilfen der USA übernehmen

Laut Wirtschaftsexperten wäre Europa dazu in der Lage, die Ukraine-Hilfen der USA zu stellen. Deutschland müsste dafür 88 Milliarden investieren. Mehr zu den Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft lesen Sie hier.

Trumps Gesandter landet in Moskau – Treffen mit Putin?

Steve Witkoff, der Sondergesandte des US-Präsidenten für den Nahen Osten, ist in Moskau gelandet. Auf Bildern des staatlichen russischen Fernsehens ist zu sehen, wie das Flugzeug mit Witkoff an Bord in der russischen Hauptstadt landete. Später zeigten die Staatsmedien wie sich die US-Delegation auf den Weg zum Treffen mit russischen Vertretern machte. Laut einem Bericht der russischen Zeitung "Kommersant" soll Witkoff sich auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich treffen.