Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Raketenangriff tötet mehr als 20 Menschen in Sumy

Von t-online , jse , tos Aktualisiert am 13.04.2025 - 11:30 Uhr Lesedauer: 16 Min.

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Sumy löscht ein Feuerwehrmann ein brennendes Autowrack.

News folgen Artikel teilen

Estland setzt einen russischen Tanker fest. 20 Menschen sterben durch einen russischen Raketenangriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mehr als 20 Tote bei russischem Raketenangriff auf Sumy

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Sumy sind nach Angaben der ukrainischen Rettungskräfte mehr als 20 Menschen getötet worden. Es gebe mindestens 21 Todesopfer und über 20 Verletzte, erklärten die Rettungskräfte am Sonntag. "Russland hat das Stadtzentrum mit ballistischen Raketen angegriffen, als viele Menschen auf der Straße waren", teilten sie weiter in Onlinediensten mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "schrecklichen Raketenangriff", bei dem es "dutzende Tote und Verletzte" gegeben habe. "Und das an einem Tag, an dem die Menschen in die Kirche gehen: am Palmsonntag", schrieb er in Onlinemedien.

Sumy liegt 50 Kilometer hinter der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Kiew warnt seit Wochen vor einer möglichen russischen Offensive in der Region. Nachdem russische Truppen das ukrainische Militär aus der benachbarten russischen Region Kursk zurückgedrängt hatten, wurde die Stadt Sumy in den vergangenen Wochen mehrfach angegriffen. Die russische Armee vermeldete zudem Geländegewinne.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ukrainische Drohnen nehmen russische Artillerie ins Visier

Die ukrainischen Drohneneinheiten haben sich in den vergangenen Wochen nach eigener Darstellung auf russische Artilleriesysteme eingeschossen. Insgesamt seien im März von allen ukrainischen Einheiten 1.644 Artilleriesysteme der russischen Streitkräfte zerstört worden, teilte das 412. Nemesis-Regiment der Drohnenstreitkräfte auf Telegram mit. Das Regiment selbst beanspruchte für März die Zerstörung oder Beschädigung von 282 Haubitzen und anderen Geschützen.

Die Zahlen konnten nicht unabhängig geprüft werden. Zuletzt mehrten sich auf ukrainischer Seite jedoch Berichte über erfolgreiche Angriffe gegen russische Artilleriestellungen.

Trump-Gesandter macht Vorschlag zu Zonen in der Ukraine

Sollte die Ukraine in Zonen aufgeteilt werden, in denen russische und westliche Soldaten Verantwortung übernehmen? Ein solcher Vorschlag kommt von einem Trump-Gesandten. Hier lesen Sie mehr dazu.

Ukraine verliert weiteren F-16-Kampfjet

Die ukrainische Luftwaffe trauert um ihren F-16-Piloten Pawlo Iwanow. Er kam bei Abschuss seines Kampfjets um Leben. Lesen Sie hier mehr darüber.

Nato- und EU-Beitritt der Ukraine? Merz äußert sich

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich gegen einen Nato- und EU-Beitritt der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Die Ukraine sei "ein sehr großes europäisches Land, aber es ist ein europäisches Land im Krieg", sagte Merz dem "Handelsblatt" laut Vorabmeldung vom Samstag. "Und ein Land im Krieg kann weder Mitglied der Nato noch Mitglied der Europäischen Union werden." Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Schattenflotte: Estland setzt Tanker fest

Estland hat am Freitag in einer maritimen Operation erstmals ein Schiff aus der sogenannten russischen Schattenflotte gestoppt. Wie die estnische Zeitung "Postimees" berichtete, wurde der Tanker "Kiwala" am Samstagmorgen in der Muuga-Bucht nahe der Insel Aegna festgesetzt. Das Schiff sei auf dem Weg in den russischen Hafen Ust-Luga durch estnische Gewässer gefahren.

Laut Marinekommandant Ivo Värk überprüften die Behörden Dokumente und Rechtsstatus der "Kiwala". Zwar legte die Crew später ein Flaggenzertifikat für Djibouti vor – die zuständige Behörde bestritt jedoch, dass das Schiff dort registriert ist. Zum Zeitpunkt der Kontrolle führte es keine Nationalflagge – ein klarer Verstoß gegen das Seerecht.