Selenskyj wirft Putin Betrug mit Waffenruhe vor

Trump mahnt permanente Feuerpause in der Ukraine an

US-Präsident Donald Trump fordert einen "dauerhaften" Waffenstillstand in der Ukraine. Das sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montag. Demnach sei Trump zunehmend frustriert über die Haltung des russischen Staatschefs Wladimir Putin.

Putin hatte nach einer Feuerpause über Ostern am Montag auch eine Feuerpause rund um die Gedenktage zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs angekündigt. Trump ist die zeitliche Befristung ein Ärgernis. Er dringt auf eine dauerhafte Einstellung der Kämpfe in der Ukraine.

Merz hofft auf "ernsthaften Friedensprozess" in der Ukraine

CDU-Chef Friedrich Merz hofft nach dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom Samstag in Rom darauf, dass dadurch "ein ernsthafter Friedensprozess" in Gang kommt. "Aber wir wissen auch, dass schon morgen alles ganz anders sein kann", fügte der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler auf dem kleinen Parteitag der CDU aber einschränkend hinzu. Deswegen müsse Deutschland in den nächsten Jahren seine Verteidigungsfähigkeit und auch seine "mentale Verteidigungsbereitschaft" beständig ausbauen.

Putin kündigt einseitige Waffenruhe an

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt eine befristete Waffenruhe über die Feiertage vom 7. Mai, 23 Uhr bis 10. Mai 23 Uhr deutscher Zeit an, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Sollte die Ukraine sich nicht daran halten, werde Russland reagieren, teilt das Präsidialamt in Moskau mit. Russland sei bereit zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen, heißt es weiter.

Putin lobt nordkoreanische "Heldentaten"

Kremlchef Wladimir Putin lobt den Einsatz nordkoreanischer Soldaten bei Kämpfen gegen die ukrainische Armee in der russischen Grenzregion Kursk und bezeichnet dies als "Heldentat". "Die koreanischen Freunde haben gehandelt, geleitet von Gefühlen der Solidarität, der Gerechtigkeit und wahrer Kameradschaft", erklärte Putin am Montag nach Angaben des Kremls.

USA verurteilen Nordkoreas Militäreinsatz

Die USA verurteilen Nordkoreas direkte Beteiligung an Russlands Krieg gegen die Ukraine. "Wir sind weiterhin besorgt über die direkte Beteiligung Nordkoreas am Krieg. Nordkoreas Militäreinsatz in Russland und jegliche Unterstützung der Russischen Föderation für Nordkorea im Gegenzug müssen beendet werden", schreibt ein Sprecher des Außenministeriums in einer E-Mail. Nordkorea hatte zuvor erstmals bestätigt, dass es eigene Soldaten auf der Seite Russlands im Krieg mit der Ukraine eingesetzt hat. Das sei auf Befehl von Machthaber Kim Jong Un geschehen, berichtet die nordkoreanische Agentur KCNA.