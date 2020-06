LIVEHauptstadt-Ticker

Corona-Lage an Spandauer Grundschule spitzt sich zu

25.06.2020, 07:24 Uhr | t-online.de, vss

An der Christoph-Földerich Grundschule in Berlin-Spandau spitzt sich die Corona-Lage zu. Die Schulleitung hat die Eltern in einem Schreiben informiert, dass mittlerweile mindestens elf Schüler in sieben verschiedenen Klassen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Zu Beginn des Ausbruchs, vor zwei Wochen, waren es nur fünf Infizierte. Das berichtet das "Berliner Abendblatt".



In dem Elternschreiben soll die Schule versichert haben, dass sich das Gesundheitsamt in Spandau mit allen Kontaktpersonen in Verbindung setzen werde. Betroffene Eltern berichten aber wohl was anderes. Sie hätten für Informationen selbstständig das Gesundheitsamt kontaktieren müssen. Dieses hätte erst bestätigt, dass mehrere Kinder einer Klasse infiziert sind. Die Schule hätte die Corona-Fälle erst daraufhin zugegeben und per Schreiben informiert.

