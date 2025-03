Anspruch auf Teilzeit: So können Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren

Gestresste Frau am Computer: Eine Teilzeit kann die Work-Life-Balance positiv beeinflussen. (Quelle: IMAGO/Yuri Arcurs peopleimages.com)

Eine Vollzeitanstellung passt nicht in jede Lebensphase. Aber darf jeder Arbeitnehmer eine Teilzeitanstellung einfordern?

Kinder erziehen, eine schwächelnde Gesundheit, der Wunsch nach mehr Freizeit: Es gibt viele Gründe, um von der Vollzeit in eine Teilzeitvariante zu wechseln. Aber darf jeder Arbeitnehmer das einfach so? Wir verraten Ihnen, was Sie zum Thema Teilzeit wissen müssen.