In diesem Jahr hat der Februar einen Tag mehr als üblich. Doch was heißt das für mein Gehalt? Wer dadurch mehr auf dem Konto hat – und wer nicht.

Alle vier Jahre hat der Kalender nicht 365, sondern 366 Tage. Auch 2024 ist ein solches Schaltjahr, in dem der Februar um einen Tag verlängert wird. Und da der 29. Februar auf einen Donnerstag fällt, bedeutet das für die meisten Arbeitnehmer: ein Tag mehr im Büro, in der Fabrik oder im Laden. Doch gibt es deshalb auch mehr Geld?

"Inwiefern das Schaltjahr das Gehalt beeinflusst, hängt von der Anstellungsform ab", sagt Lena Kamionka vom FinTech-Unternehmen Anyfin. "Wer ein Monatsgehalt bekommt, arbeitet einen Tag länger als in einem gewöhnlichen Februar – ohne dafür extra bezahlt zu werden. Wer hingegen pro Stunde entlohnt wird, hat im Schaltjahr mehr Geld in der Kasse."

Wer bekommt Gehalt, wer kriegt Lohn?

In der Regel bekommen Angestellte ein Gehalt, während Arbeiter Lohnempfänger sind. Das trifft aber nicht immer zu. Viele Betriebe sind inzwischen dazu übergegangen, auch ihren Arbeitern ein Gehalt zu zahlen. In jedem Fall sind die Begriffe "Gehalt" und "Lohn" keine Synonyme – auch wenn sie umgangssprachlich so verwendet werden. Mehr zum Unterschied zwischen Lohn und Gehalt lesen Sie hier.

24 Stunden gratis in der Mietwohnung

Und wie sieht es mit der Ausgabenseite aus? Für diejenigen, die ein Monatsgehalt beziehen, gilt: Sie müssen einen Tag mehr bis zum nächsten Gehalt im März überbrücken. "Auch an diesem Tag muss man essen und heizen und nutzt Strom, was sich direkt auf dem Konto niederschlägt", sagt Kamionka. "Gleichzeitig ist quasi alles, was man monatlich bezahlt, am Schalttag kostenlos." So erhöhe sich in einem Februar mit 29 Tagen beispielsweise keine Miete.