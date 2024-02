Er ist einer der besten Investoren weltweit. Dem 93-jährigen Warren Buffett wird eine goldene Nase zugerechnet, wenn es um Beteiligungen an Firmen geht. Laut dem US-Magazin Forbes beträgt sein Vermögen 136 Milliarden US-Dollar. Seit Jahrzehnten gehört seine Firma zu den Bestperformern. Mit Spannung wird jedes Jahr sein Brief an seine Investoren erwartet, in dem er über sein Unternehmen berichtet und Anlagetipps gibt.