Steve Haak

Dass es anders gehen kann, zeigt der Geschlechterangleich in einem anderen Bereich: der Sprache. In zahlreichen Reden, Ansprachen und Schreiben ist längst von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Kolleginnen und Kollegen die Rede. Sicher, das war und ist in einigen Bereichen immer noch ein mühsamer Prozess mit immergleichen Diskussionen über Sinn und Unsinn von Gendersternchen, Doppelpunkten und Binnenversalien. Aber laut Befragungen stört sich mittlerweile eine Mehrheit nicht mehr an den Doppelnennungen. Warum? Weil es bei allem Festhalten an Altem und der Angst vor Veränderung um etwas ganz anderes geht: nicht um die längst überfällige Änderung der Sprache, sondern um Wertschätzung. Und da Gleichstellung nicht bei der Sprache aufhört, sollte es endlich an der Zeit sein, dass Frauen auch in anderen Bereichen die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben, nämlich beim Gehalt.