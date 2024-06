Höhere Sparzinsen und Börsengewinne katapultieren die Geldvermögen in Deutschland in die Höhe. Die aktuellen Prognosen überschreiten die Acht-Billionen-Marke.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland wird nach einer Hochrechnung in diesem Jahr die Marke von acht Billionen Euro deutlich überschreiten. Dank attraktiver Sparzinsen und weiterer Kursgewinne an den Börsen rechnet die DZ Bank zum Jahresende mit einem Wert von gut 8,4 Billionen Euro (8.400 Milliarden Euro).