Aktualisiert am 22.07.2024 - 11:33 Uhr

Aktualisiert am 22.07.2024 - 11:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sehtests, Impfungen & Co.

Vor der Mittagspause zum Hautkrebsscreening: Viele Erwerbstätige können am Arbeitsplatz Gesundheitsangebote nutzen. Doch jeder Fünfte verzichtet. Warum?

"Die Betriebsärztin ist im Haus": E-Mails mit diesem oder einem ähnlichen Betreff kennen viele Erwerbstätige aus ihrem Arbeitsalltag. 77 Prozent der Befragten gaben in einer YouGov-Befragung im Auftrag der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse an, dass es an ihrem Arbeitsplatz Gesundheitsangebote gibt.