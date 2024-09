Der Autobauer Mercedes-Benz senkt seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Die Stuttgarter begründeten dies nach Börsenschluss mit einer weiteren Verschlechterung des konjunkturellen Umfeldes, besonders in China . So dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen, teilte das Unternehmen mit.

Pkw-Sparte fällt zurück

Aber auch für die übrigen Autowerte im Dax ging es deutlich bergab. "Die negativen Nachrichten aus dem Automobilsektor reißen nicht ab", schrieben die Analysten der LBBW in einem Kommentar. Auch Anlagestratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets konstatierte: "Das Problem ist immer das gleiche." Autos ließen sich in diesen Tagen nur noch schwer an die Frau oder den Mann bringen, hauptsächlich in China, aber auch in allen anderen Teilen der Welt.