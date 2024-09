Viele privat Krankenversicherte dürften im kommenden Jahr mit deutlich höheren Beiträgen rechnen. Berechnungen des Verbandes der privaten Krankenkassen (PKV) weisen eine Steigerung von durchschnittlich bis zu 18 Prozent auf, heißt es in einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

Als Hauptgrund werden die gestiegenen Ausgaben für Leistungen bei den privaten Krankenversicherungen angegeben. Sie seien im vergangenen Jahr um 13,5 Prozent gestiegen. Das habe auch daran gelegen, dass wegen Corona verschobene Eingriffe und Behandlungen in 2023 durchgeführt wurden. Auch im Jahr 2024 seien die Ausgaben höher.

Nur wenige Versicherer erhöhen nicht

"Hauptkostentreiber sind die Behandlungen im Krankenhaus", sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther der Zeitung. Die Briefe mit den neuen Preisen erhalten die Versicherten in den kommenden Wochen. Die meisten Anbieter passen die Prämien zum 1. Januar an, einzelne wie die DKV zum 1. April. Einige wenige Versicherer werden die Preise nicht erhöhen. Bei denen, die mit höheren Prämien in das neue Jahr gehen, ist ein Drittel aller Kunden nicht betroffen, die anderen allerdings umso heftiger.