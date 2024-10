Der Dax ist mit einem Rekord in die Woche gestartet. Am Montag stieg der deutsche Leitindex in der Spitze erstmals bis auf 19.518 Punkte und ging letztlich 0,69 Prozent höher bei 19.508,29 Zählern aus dem Handel. Seine vorige Bestmarke von Ende September lag bei rund 19.491 Punkten.