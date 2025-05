Tiger greift Frau in NRW an: Heli-Einsatz

Rente mit 95. Einer der bekanntesten Investoren der Welt hört überraschend auf: Warren Buffett. Und schickt die Aktie seiner Firma in den Keller. Wer übernimmt?

Die Investment-Welt war überrascht: Irgendwie dachten alle, er würde sein Lebenswerk bis zum letzten Atemzug weiterführen. Doch nach 60 Jahren an der Spitze der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway macht Warren Buffett zum Jahresende Schluss.

Es folgten: 50.000 US-Dollar Kursverlust, auf einen Schlag. Die Aktie von Berkshire Hathaway sank von 810.000 auf 760.000 US-Dollar. Ja, Sie lesen richtig: Die erste Generation der Aktie – die sogenannte A-Aktie – ist so teuer. Es ist die teuerste Aktie der Welt. Eine Entwicklung nicht von ungefähr. Und ein American Dream sondergleichen.

Unfassbare fünf Millionen Prozent Plus

1965, mit 34 Jahren, hatte Buffett sich die Mehrheit der Aktien einer Textilfirma namens Berkshire Hathaway gesichert. Er baute das Unternehmen zu einer Investmentfirma um, führte es seitdem und investierte besser als die meisten anderen.

Die Aktie stieg seit Gründung um unfassbare fünf Millionen Prozent. Im Schnitt knapp 20 Prozent pro Jahr. Das soll mal ein Fondsmanager nachmachen – gerade über die Langstrecke.

Wie hat er das geschafft?

Gegenfrage: Was haben eine Versicherung, ein Batteriehersteller und eine Eisdielenkette gemein? Auf den ersten Blick nicht viel – es sei denn, sie gehören alle zu Berkshire Hathaway. Denn zu seinem Imperium gehören bekannte Marken wie GEICO (Versicherungen), Dairy Queen (Eis) und Duracell (Batterien). Zudem hält er beträchtliche Aktienanteile von Coca-Cola und Apple.

Das Geschäftsmodell? Einfach, aber genial: Berkshire Hathaway kauft sich in erfolgreiche, stabile Unternehmen ein – teils vollständig, teils über Aktienbeteiligungen. Dabei setzt Buffett auf Firmen, die er versteht, die verlässlich Gewinne machen und gut geführt sind. Besonders clever: Durch das Versicherungsgeschäft fließt laufend Geld aus Prämien-Einnahmen ins Unternehmen, das dann in weitere Investitionen gesteckt wird. So wächst das Firmenreich – ganz ohne hektisches Spekulieren.

"Kaufe nur, was Du verstehst"

Buffett investiert intelligent, mit ruhiger Hand. Und so simpel wie einfach. Sein Credo: Kaufe nur, was Du verstehst – keine komplizierten Geschäftsmodelle. Es müssten Unternehmen sein, so wunderbar, dass ein Idiot sie führen könne, sagte er einmal. Denn früher oder später werde es einer tun. Anschließend kam es ihm darauf an, günstig zuzuschlagen.

Und dann kommt es ihm darauf an, günstig zuzuschlagen, getreu dem Motto: "Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür". Aktuell sieht er für neue Investments allerdings nach eigenem Bekunden wenig Möglichkeiten. Und hält deshalb rund 350 Milliarden Dollar in Cash und kurz laufenden Staatsanleihen. Um bereit zu sein.

Für diese ruhige Hand ist er in den vergangenen Jahren häufig kritisiert worden, aber langfristig gibt der Erfolg ihm recht.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Gespür für Investments und Timing

Sein Gespür für Investments und Timing zeigte sich auch kürzlich: Vor der Zollankündigung von Donald Trump trennte sich Buffett von einigen Bank-Aktien und einem Teil seiner Apple-Aktien. Nachzulesen ist dies in den Berichten an die Börsenaufsicht. Damit hat er den Crash Anfang April gut überstanden. Die Bilanz von Berkshire Hathaway seit Jahresbeginn an der Börse: 15 Prozent. Plus wohlgemerkt. Im Vergleich dazu der S&P 500: minus fünf Prozent.

Ob sein Nachfolger Greg Abel das auch hinbekommt? Gute Frage. Man sagt, die beiden würden bei Investment-Entscheidungen "gleich ticken". Greg Abel soll den gleichen Ansatz verfolgen wie der Altmeister – zuzüglich einer Prise Moderne. So soll es Abel gewesen sein, der das eine oder andere Investment in Tech-Unternehmen, also in neue Geschäftsmodelle, vorschlug.