Mega-Baustelle Riedbahn fertig - Züge wieder pünktlicher?

Aktualisiert am 12.12.2024 - 04:30 Uhr

Aktualisiert am 12.12.2024 - 04:30 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Nach monatelangen Einschränkungen für die Fahrgäste rollen die Züge zwischen Frankfurt und Mannheim ab Sonntag wieder. Mit der sanierten Strecke will die Bahn auch pünktlicher werden. Ob das klappt?

Fünf Monate lang war die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt. Im Regionalverkehr brachten Ersatzbusse die Menschen an ihr Ziel, Fern- und Güterverkehr wurden umgeleitet. Nun sind die Arbeiten beendet, ab Sonntag rollen die Züge wieder. Gekostet hat das alles bisher 1,3 Milliarden Euro.

Nach dem Vorbild der Riedbahn müssen in den kommenden Jahren Dutzende weitere vielbefahrene Strecken umfassend modernisiert werden - inklusive monatelanger Vollsperrungen. Der Start auf dem Pilotprojekt wird am Sonntag deshalb intensiv beobachtet. Welche Bedeutung die Riedbahn hat, zeigt auch die feierliche Inbetriebnahme an diesem Samstag: Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing kommen vorbei.