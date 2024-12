VW und IG Metall starten Einigungsversuch vor Weihnachten

Der Tarifstreit bei Volkswagen geht in die nĂ€chste Runde. In Hannover kommen VW und IG Metall zur womöglich entscheidenden Verhandlungsrunde zusammen. Mit einem zweitĂ€gigen GesprĂ€chsmarathon wollen sie versuchen, den Streit um LohnkĂŒrzungen, Werkschließungen und Entlassungen doch noch vor Weihnachten beizulegen. Ob das gelingt, lassen beide Seiten offen. Noch sind die Positionen weit voneinander entfernt.

In der Sache gibt es bisher keine AnnĂ€herung: Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns von den Mitarbeitern weiter eine LohnkĂŒrzung von zehn Prozent und will zudem diverse Boni und Zulagen streichen. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte KĂŒndigungen stehen weiter im Raum.

Bisher keine AnnÀherung

Einigung oder Eskalation

GesprÀchsende offen

Anders als bei den vorigen Runden treffen sich beide Seiten dieses Mal nicht am VW-Sitz Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover. Beginnen sollen die GesprÀche am Montag um 11 Uhr, der Dienstag ist bereits als zweiter Verhandlungstag angesetzt.