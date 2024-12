VW-Tarifrunde: Erster Verhandlungstag endet nach 13 Stunden

Aktualisiert am 17.12.2024 - 01:45 Uhr

Aktualisiert am 17.12.2024 - 01:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Tarifmarathon bei VW geht nach 13 Stunden in eine nächtliche Pause. (Archivbild) (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-bilder)

Mit einer Marathonsitzung versuchen VW und IG Metall ihren Tarifstreit zu entschärfen. Nach 13 Stunden legen die Vertreter eine Pause ein. Am Vormittag geht es weiter.

In der VW-Tarifrunde haben Unternehmen und IG Metall kurz nach Mitternacht den ersten Verhandlungstag beendet. Am Dienstag um 10 Uhr sollen die Gespräche fortgesetzt werden, wie ein IG-Metall-Sprecher sagte. Bis dahin gebe es eine nächtliche Verhandlungspause. Insgesamt sei am ersten Tag 13 Stunden lang verhandelt worden.