VW-Tarifstreit: Verhandlungsmarathon geht weiter

Im Tarifstreit bei Volkswagen geht die wom├Âglich entscheidende Verhandlungsrunde in den zweiten Tag. In Hannover wollen VW und IG Metall am Vormittag um 10 Uhr ihre am Montag begonnen Gespr├Ąche fortsetzen. Mit dem zweit├Ągigen Gespr├Ąchsmarathon wollen sie versuchen, den Streit um Lohnk├╝rzungen, Werkschlie├čungen und Entlassungen doch noch vor Weihnachten beizulegen. Ob das gelingt, lassen beide Seiten offen.

Rund 70 Vertreter des Unternehmens und der IG Metall waren am Montag in Hannover zu ihrer f├╝nften Tarifrunde zusammenkommen, die gleich auf zwei Tage angesetzt wurde. Den ersten Verhandlungstag beendeten sie dann kurz nach Mitternacht nach 13 Stunden Gespr├Ąchen. Beide Seiten hatten zuvor den Wunsch ge├Ąu├čert, noch vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. F├╝r die wohl letzte Verhandlungsrunde vor Weihnachten wurden daher gleich zwei Tage angesetzt.

Einigung vor Weihnachten als Ziel

Dieses Mal keine Warnstreiks

Anders als bei den vorigen Runden treffen sich beide Seiten dieses Mal nicht am VW-Sitz Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover. Wie lange die Gespr├Ąche dauern, ist nach Angaben der IG Metall nicht abzusch├Ątzen. Sollte es bei dem Verhandlungsmarathon am Ende erneut keine Ann├Ąherung geben, so droht die Gewerkschaft bereits mit einer Ausweitung des Arbeitskampfs. 2025 drohe dann eine massive Eskalation, sagte Gr├Âger.