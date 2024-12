Weihnachtsgeschäft enttäuscht Einzelhändler

Schlechte Stimmung, politische Unruhe, verunsicherte Kunden: In den wichtigen Wochen vor dem Heiligabend verlief es für den Handel in Deutschland insgesamt nicht wie erhofft.

"Die Stimmung ist schlecht, wegen der Kriege in der Welt und der politischen Unwägbarkeiten in Deutschland. Das schlägt den Konsumenten aufs Gemüt." Die Menschen hätten ihr Geld zusammengehalten. Dies habe dazu geführt, dass viele Händler im Weihnachtsgeschäft wenig Freude gehabt hätten.

Handelsverband rechnet mit weniger Umsatz als 2023

"Die Menschen wissen nicht, was 2025 auf sie zukommt und sind verunsichert", so von Preen. Dies habe viele daran gehindert, beschwingt in die Stadt zu gehen und den Weihnachtsmarkt zu genießen. In einigen Branchen wie Kosmetik, Spielwaren und Bücher sei es jedoch besser gelaufen.