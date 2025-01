Ab 9. Januar: Echtzeitüberweisungen ohne Extrakosten möglich

Aktualisiert am 03.01.2025 - 11:59 Uhr

Ab dem 9. Januar können Bankkunden in Europa Überweisungen in Echtzeit tätigen, ohne Zusatzkosten, teilt die Verbraucherzentrale NRW mit. (Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa-bilder)

Schon bald können Bank- und Sparkasse-Kunden in Europa Geld in Sekundenschnelle überweisen – ohne Zusatzkosten. Was zunächst erfreulich klingt, hat aber auch einen Haken.