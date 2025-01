VW-Konzern verkauft weniger Autos - Audi belastet

Aktualisiert am 14.01.2025 - 11:02 Uhr

Aktualisiert am 14.01.2025 - 11:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Volkswagen leidet unter den schwachen Verkaufszahlen in China und bei E-Autos. (Archivbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Erneuter Dämpfer für den angeschlagenen Volkswagen-Konzern. Schuld an den schwachen Verkaufszahlen war vor allem eine Marke.

In China gingen die Verkäufe um fast 10 Prozent zurück. In Westeuropa blieb der Absatz mit minus 0,4 Prozent dagegen fast stabil. Zulegen konnte der Konzern in Nord- (6 Prozent) und Südamerika (15 Prozent).