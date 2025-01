Der Wettbewerb unter den Neo-Banken und Smartphone-Brokern in Deutschland verschärft sich: Das Berliner Start-up N26 wird von kommender Woche an die Gebühren beim Aktien- und ETF-Handel abschaffen. Die Bank verzichtet auf Transaktionsgebühren, Kosten für Währungsumrechnungen, Depotführungsgebühren und Inaktivitätsgebühren.

Wettbewerb unter Neo-Banken

N26 tritt mit dieser Initiative vor allem gegen den Berliner Neo-Broker Trade Republic an, der derzeit wiederum mit vergleichsweise hohen Zinsen für Tagesgeld-Einlagen versucht, Kunden zu gewinnen. N26 strebt mit seinem gebührenfreien Aktienhandel aber auch an, die größte europäische Neo-Bank Revolut aus Großbritannien auf dem Markt in Deutschland auf Distanz zu halten. Revolut hatte vor einer Woche erst in ganz Europa und damit auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz gebührenfreie ETF-Sparpläne eingeführt.