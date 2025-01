BFH: Mitgliedschaft im Fitnessstudio nicht absetzbar

Aktualisiert am 30.01.2025 - 12:41 Uhr

Die Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist keine von der Steuer absetzbare außergewöhnliche Belastung - auch wenn das Training dort Ă€rztlich verschrieben wurde. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem neuen Urteil entschieden. Damit scheiterte eine Frau aus Niedersachsen vor dem höchsten deutschen Finanzgericht mit ihrer Klage gegen den Fiskus.

Ärztlich verordnete Wassergymnastik im Fitnessstudio

Der Arzt hatte der unter Bewegungsschmerzen leidenden Frau 2018 ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik verordnet. Sie wĂ€hlte einen Reha-Verein aus, der die Gymnastik im Fitnessstudio anbot. Die Kosten der Wassergymnastik ĂŒbernahm die Krankenkasse, doch die jeweilige Mitgliedschaft im Reha-Verein und im Fitnessstudio kostete zusĂ€tzlich.

Kosten fĂŒr das Fitnessstudio sind grundsĂ€tzlich nicht absetzbar

In erster Instanz hatte bereits das niedersĂ€chsische Finanzgericht die Klage in diesem Punkt abgelehnt, der Bundesfinanzhof bestĂ€tigte die Entscheidung. Der sechste Senat begrĂŒndet das damit, dass die KlĂ€gerin ihre Wassergymnastik nicht unbedingt in einem Fitnessstudio absolvieren musste, da es dafĂŒr etliche Anbieter gibt.