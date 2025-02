Studie: Mehrheit für Energiewende, aber mehr Tempo gefordert

Demnach empfinden 42 Prozent den Fortschritt als unzureichend und fordern mehr Dynamik. "Besonders kritisch wird das Vertrauen in die politischen Akteure bewertet: Nur 22 Prozent der Befragten trauen der Politik zu, die Energiewende richtig und gerecht umzusetzen", berichtete Westenergie in Essen anlässlich der Eröffnung der Energie-Fachmesse E-world. Westenergie gehört zum Energiekonzern Eon.

Energiemanagerin: Studienergebnisse sind klarer Weckruf

Amprion-Chef Müller: Netzentgelte um ein Drittel senken

Müller sprach sich in dem Zusammenhang für eine Reform der Netzentgelte aus. So sollten künftig auch neu errichtete Erneuerbare-Energien-Anlagen, Speicher und Elektrolyseure an den Netzkosten beteiligt werden. Dies trage zu einer faireren Kostenverteilung bei. "Wer das Netz nutzt, sollte auch dafür bezahlen", so Müller.