46,5 Millionen Euro Steuerschaden: Cum-Ex-Akteur angeklagt

Aktualisiert am 13.02.2025 - 13:14 Uhr

Aktualisiert am 13.02.2025 - 13:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am Bonner Landgericht wird bald wohl ein weiterer Cum-Ex-Prozess eröffnet. (Archivbild) (Quelle: Thomas Banneyer/dpa/dpa-bilder)

Steuern erstattet bekommen, die gar nicht gezahlt worden waren - mit so einem Geschäftsmodell brachten Finanzakteure den Staat um Milliarden. Die juristische Aufarbeitung nimmt allmählich Fahrt auf.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen britischen Finanzakteur erhoben, der in den Cum-Ex-Steuerbetrug involviert und einen Steuerschaden von 46,5 Millionen Euro verursacht haben soll. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte, wirft sie dem 54-Jährigen besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen vor. Er soll 2010 mit anderen Beteiligten Transaktionen über eine irische Fondsgesellschaft und eine Londoner Investmentgesellschaft abgewickelt haben.

Den Angaben zufolge sitzt er in Dänemark in Untersuchungshaft, wo er Ende 2024 wegen Steuerhinterziehung in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Die Kölner Staatsanwaltschaft weist auf die Unschuldsvermutung hin, die auch für den 54-Jährigen gelte.