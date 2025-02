ETF-Investment für Anfänger: So geht"s Schritt für Schritt

Aktualisiert am 14.02.2025 - 00:05 Uhr

Breit gestreut in den Aktienmarkt investieren – mit ETFs ist das auch für Unerfahrene vergleichsweise einfach und kostengünstig möglich. So geht man vor.

Für die Ausbildung der Kinder sparen, fürs Alter vorsorgen oder einfach Vermögen aufbauen: Wer solche Ziele verfolgt, kann ihnen zum Beispiel mit der Geldanlage an der Börse näherkommen - zum Beispiel mit Hilfe von ETFs (Exchange Traded Funds).

Was diese Anlage-Option gerade für Börsen-Neulinge attraktiv macht: ETFs bilden automatisiert und kostengünstig einen bestimmten Aktienindex nach, zum Beispiel den deutschen Dax, den europäischen Euro Stoxx oder den internationalen MSCI World. Damit streuen sie das eingesetzte Kapital breit.

Anlegerinnen und Anleger müssen also einerseits nicht selbst aktiv einzelne Titel auswählen und sich mit deren Käufen und Verkäufen befassen. "Das reduziert das Risiko von Fehlentscheidungen", sagt Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff). Andererseits müssen sie auch keinen kostspieligen Fondsmanager dafür bezahlen, dass er diese Auswahl trifft. ETFs sind zudem flexibel handelbar und ermöglichen bereits mit kleinen Beträgen - zum Beispiel via Sparplan - den Vermögensaufbau. Und so geht"s: