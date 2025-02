Verdi weitet Warnstreiks bei der Deutschen Post aus

Derzeit dürften sich die Pakete in so gut wie allen Paketzentren des Logistikers DHL stauen, da es Warnstreiks gibt. (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG erhöht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Druck und ruft für Donnerstag bundesweit Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu Warnstreiks auf. In der Nacht zum Mittwoch hatte Verdi bereits die Beschäftigten in den Paketzentren zu Warnstreiks aufgerufen.